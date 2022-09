James Bond : après avoir trop attendu, cet acteur favori des fans refuse de succéder à Daniel Craig

Ce n'est plus un secret, Mourir peut attendre était le dernier James Bond porté par Daniel Craig. Après 15 ans à la tête de la franchise, le comédien a décidé de tourner la page et les producteurs sont désormais prêts à rafraîchir cet univers. Pour l'heure, aucun nouveau projet de film n'a encore été lancé et aucun comédien n'a encore été casté pour reprendre ce rôle mythique, mais une chose est déjà certaine : Idris Elba ne sera pas de la partie.

Idris Elba ne veut pas être James Bond

"Ce n'est pas un objectif pour ma carrière. Je n'ai pas le sentiment que jouer James Bond pourrait me permettre de satisfaire l'un de mes buts personnels", a-t-il ainsi confié dans le podcast The Shop. Une déclaration étonnante quand on sait à quel point les autres acteurs se battent pour ce rôle, et qui devrait décevoir une partie du public.

Après tout, Idris Elba en a conscience, il est l'un des favoris des fans (et des bookmakers) depuis des années pour succéder à Daniel Craig, "Je ne vais pas vous mentir, dans chaque recoin du monde où je peux aller, et je veux bien parler de cultures différentes, on me dit toujours en me voyant ' James Bond !'".

L'acteur heureux d'être au centre des discussions

Malgré tout, si Idris Elba ne souhaite donc pas endosser le costume de l'agent secret le plus connu du cinéma, il est heureux d'être au centre des discussions à ce sujet. Pour quelle raison ? Selon lui, ces spéculations ne peuvent être que positives pour l'avenir du personnage.

"Je ne suis pas la personne faite pour le rôle, mais dans l'esprit de beaucoup de gens, je le suis. Et rien que pour ça, mon travail est fait, a-t-il expliqué. La vérité, c'est que beaucoup de personnes voient Idris Elba en tant que Bond façon "Bond alternatif". Et aussi longtemps que cette alternative existera, ça sera tout bon pour l'ouverture d'esprit lors du casting".

Autrement dit, ce sont les envies des fans qui pourraient faciliter le recrutement d'un acteur de couleur pour ce rôle emblématique, comme cela a récemment été le cas pour Doctor Who. Une évolution qui serait historique et qui pourrait participer au renouveau voulu par les producteurs.