Umbrella Academy saison 3 : on sait qui a eu l'idée de la scène de combat nue (et ça peut surprendre)

Dans la saison 3 d'Umbrella Academy, nos héros ont dû vaincre le Kugelblitz et ça ne s'est pas bien terminé pour tout le monde. Après les explications sur la fin et les propos du créateur sur la mort d'un personnage, les stars de la série se sont confiées sur l'une des scènes cultes de la saison. Non, pas la battle de danse de l'épisode 1 mais le combat entre Five (Aidan Gallagher) et Lila (Ritu Arya).

Ritu Arya a eu l'idée de la scène de combat à poil

Dans l'épisode 3 de la saison 3 d'Umbrella Academy, Lila et Five ont réglé leurs comptes lors d'une bataille épique dans les douches avant de faire la paix. Une scène pour laquelle Ritu Arya a dû tourner en petite tenue mais que l'actrice valide à 100%. Et pour cause : c'est elle qui a eu l'idée de cette scène de baston et c'est aussi elle qui a voulu que Lila soit nue. "A l'origine, ce n'était pas dans le script. Steve Blackman (le créateur de la série, ndlr) est un super collaborateur et nous encourage à donner des idées. J'avais l'impression qu'il manquait quelque chose entre Lila et Cinq donc j'ai suggéré un genre de baston et il a adoré l'idée." a confié l'actrice.

C'est ensuite elle qui a suggéré le fait que Lila soit nue dans cette scène. "J'ai dit : 'Elle ne va pas s'habiller'. Ce n'est pas Lila. Elle est plus en mode attaque. Elle est tellement désinhibée. Elle se fiche de tout ça. Donc c'est arrivé comme ça" s'est-elle souvenue. Une scène pas si facile à tourner et pas parce qu'elle a dû se mettre en petite tenue ! "J'ai réalisé que ça demandait de la logistique car, vous savez, ils ne peuvent rien monter. Pendant les répétitions, nous avions un caméraman qui essayait de voir comment tourner la scène, quels gestes faire. Je pense que ça a fonctionné. C'était très drôle." ajoute la star. Cette scène reste quand même son combat préféré jusqu'à présent !