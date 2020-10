Tyler Posey : expériences gays, drogue... L'acteur se confie sans tabou

"Je n'ai jamais couché avec un homme"

Au mois d'août, Tyler Posey a révélé avoir déjà eu des aventures avec des femmes transexuelles. Aujourd'hui, le pote de Dylan O'Brien se confie de nouveau sur sa sexualité et partage être sorti avec des hommes par le passé, sans jamais aller jusqu'à la relation sexuelle : "Je n'ai jamais couché avec un homme. On s'est sucés mutuellement, vous voyez ce que je veux dire ? Mais jamais couché, non. Donc oui, j'ai déjà été avec des hommes auparavant" avoue-t-il dans The Jason Ellis Show.

Tyler Posey, qui a débarqué sur OnlyFans en chantant nu, explique ensuite : "Est-ce que j'ai déjà utilisé un gode ? Oui. J'ai déjà été baisé avec un gode ceinture." L'ex-acteur de Teen Wolf, partant pour un film, n'a donc pas eu que Bella Thorne, Miley Cyrus et Sophia Taylor Ali comme conquêtes : son tableau de chasse est plus varié que ça !

"Je suis sobre depuis 71 jours"

Durant son interview dans The Jason Ellis Show, Tyler Posey est aussi revenu sur ses addictions et sa sobriété : "J'ai traversé une période difficile. Je suis maintenant sobre depuis 71 jours. Je me suis brouillé avec tout le monde que j'aimais et c'est devenu une sorte de routine. Mais maintenant, je m'aime pour la première fois depuis très longtemps. Je ne fume plus d'herbe. Je ne bois plus, je ne me drogue plus. J'étais à une fête l'autre soir où il y avait une table de cocaïne et d'autres substances et je n'en avais rien à faire. Je commence à me reprendre et ça fait vraiment du bien."