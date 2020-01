Twitter envisage une fonctionnalité pour décider qui peut répondre à vos tweets

La sécurité des utilisateurs est une chose importante pour les réseaux sociaux. C'est pourquoi certains ont lancé ces derniers mois de nouvelles fonctionnalités : Instagram a mis en place la date de naissance obligatoire pour la création d'un compte, protégeant ainsi les plus jeunes, et permet désormais aux utilisateurs de choisir s'ils veulent ou non recevoir des messages de personnes qu'ils ne suivent pas. TikTok, de son côté, a lancé TikTok Sécurité, qui montre comment sécuriser son compte.

Quatre options pour gérer ses tweets

Cette fois, c'est Twitter qui s'y met. Comme le dévoile TechCrunch, le réseau social a annoncé cette semaine lors de la CES (Consumer Technology Association, un salon dédié aux innovations) qui se déroule à Las Vegas, son intention de tester dans les mois à venir une fonctionnalité qui permettra aux twittos de gérer au mieux leur manière de discuter via des tweets.

Pour se faire, les utilisateurs auront quatre options : tout le monde peut répondre, seules les personnes vous suivant peuvent répondre, seules les personnes taggées peuvent répondre ou bien personne ne peut répondre. Le site dévoile un premier aperçu de ce à quoi devrait ressembler cette fonctionnalité :