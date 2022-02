Twilight : Robert Pattinson avoue, il était shooté pour son audition, "J'ai un souvenir assez flou"

Fin janvier, la réalisatrice du premier volet de la saga Twilight faisait des révélations sur les coulisses du film. En plus de dévoiler les intrigues complètement WTF prévues à l'origine, Catherine Hardwicke confiait aussi la réaction improbable de Robert Pattinson lors de sa première audition avec Kristen Stewart : l'acteur était carrément tombé d'un lit lors d'une scène de baiser. Sauf que ce n'est peut être pas qu'à cause de son attirance pour celle qui a joué Bella Swan.

Robert Pattinson a pris des médocs avant son audition pour Twilight

A l'occasion de la sortie prochaine de The Batman au cinéma, Robert Pattinson fait la une du magazine GQ pour lequel il a donné une longue interview. L'occasion de dévoiler... qu'il avait pris des médicaments juste avant son audition pour Twilight. Pourquoi ? Il déteste les auditions. "J'ai développé une terreur des auditions (...) Je pouvais être super enthousiaste sur quelque chose et le jour de l'audition, ma confiance s'effondrait. C'est arrivé le matin de mon audition pour Twilight." a-t-il dévoilé.

L'interprète d'Edward Cullen raconte aussi : "Je vivais sur le canapé de mon agent dans son appartement et on s'est échangé des mails. Je lui ai dit : 'Je flippe, je ne veux plus y aller'. Et elle a répondu : 'Il y a du valium (un anxiolytique préconisé pour l'anxiété, ndlr) dans la salle de bain'. Je n'en avais jamais pris avant. Et je me souviens que je me sentais tellement bien dans le taxi (...) J'ai un souvenir assez flou, détaché de l'audition" avoue l'acteur. Bref, il n'était pas très net au moment du casting et Catherine Hardwicke n'a rien vu !