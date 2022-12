Twilight : le film avait parfaitement deviné à quoi ressemblerait la fille d'Edward et Bella adulte

À 11 ans, Mackenzie Foy a donné vie à la fille d'Edward et Bella, joués par Robert Pattinson et Kristen Stewart, dans le dernier film de la saga, Twilight: Chapitre 5 - Révélation, partie 2. Dans une scène, l'équipe du film a vieilli la jeune actrice grâce à des effets spéciaux... et le résultat est très proche de ce à quoi elle ressemble aujourd'hui. C'est même bluffant !

Mackenzie Foy dans Twilight, vieillie par la technologie

Mackenzie Foy dans Casse-Noisette et les Quatre Royaumes en 2018.