Twilight : que devient Mackenzie Foy alias Renesmée ?

Ce lundi 9 mai 2022, fin de la saga Twilight sur W9. La chaîne (re)diffuse Twilight 5, le dernier volet de la saga portée par Kristen Stewart et Robert Pattinson. Si les interprètes de Bella et Edward font toujours parler actuellement avec leurs nombreux projets au cinéma, vous vous demandez peut-être que devient Mackenzie Foy qui jouait leur fille Renesmée. On vous donne de ses nouvelles ! Spoiler : elle a bien changé !

Mackenzie Foy et Matthew McConaughey dans Interstellar

Mackenzie Foy dans Casse-noisette et les quatre royaumes

>> Twilight : une star a failli quitter la saga avant la fin, "Ma passion n'était plus là" << Aujourd'hui, Mackenzie Foy poursuit sa carrière au cinéma mais s'adonne aussi à son autre passion : l'équitation. Sur Instagram, elle poste régulièrement des photos de ses compétitions. Et comme on peut s'en douter, elle a évidemment beaucoup changé depuis 10 ans ! La preuve en photos :