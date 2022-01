Taylor Lautner fiancé : la star de Twilight dévoile enfin les coulisses de sa demande en mariage

En couple depuis 2018 avec Taylor Dome, c'est en novembre 2021 que Taylor Lautner a finalement demandé sa compagne en fiançailles. Et alors que tout le monde attend désormais avec impatience de connaître la date de leur futur mariage, l'ex-star de Twilight - qui a récemment confessé avoir souffert du succès de la saga, a profité d'une interview accordée à Access Hollywood pour revenir sur les coulisses de sa demande.

Taylor Lautner dévoile les coulisses de sa demande en mariage

"Taylor m'avait toujours dit, 'Je ne veux rien de spécial. Je ne veux pas quelque chose d'énorme et imposant. Fais-ça simplement dans la cuisine'", a dans un premier temps révélé l'acteur. Une simplicité étonnante, qu'il a par la suite expliquée, "Elle me disait, 'J'adore pouvoir nous faire de bons petits plats dans la cuisine que l'on peut ensuite déguster au comptoir. Donc un soir, après un repas dans la cuisine, tu n'auras qu'à faire ta demande. C'est tout ce que je veux. Un truc simple'".

Une envie bien loin des scénarios aussi mignons que clichés dans les comédies romantiques, mais qui a été parfaitement entendue par le comédien. "Du coup, je fait ma demande dans la cuisine", a-t-il assuré. De quoi montrer qu'il est toujours à l'écoute de sa compagne même si, il ne l'a pas caché, il s'est tout de même montré un peu plus imaginatif que ce que Taylor Dome avait envisagé.

Un "oui" qui s'est fait attendre

"J'ai quand même sorti le grand jeu dans la cuisine, a confessé Taylor Lautner. Elle était absente et j'en ai profité pour mettre en place une tonne de fleurs, des bougies et un panneau. Et quand elle est rentrée en fin de journée, après son travail et qu'elle a vu tout ça, c'était une jolie surprise."

Une surprise tellement intense et spéciale que le comédien a même failli ne jamais entendre la réponse tant espérée. Il l'a confié avec humour : "Il lui a fallu plus de temps que prévu pour dire 'oui' parce qu'elle pleurait beaucoup".

Pour rappel, la demande ressemblait à ça :