Twilight : deux acteurs militent pour un 6ème film

En 2020, Stephenie Meyer nous a fait une belle surprise : 12 ans après avoir interrompu l'écriture du livre Midnight Sun après la fuite des premiers chapitres sur le web, l'américaine s'est replongée dans l'esprit d'Edward Cullen. Disponible partout en librairie, le roman n'est pas une nouvelle histoire ou un prequel : il raconte l'histoire de Fascination mais du point de vue du vampire incarné par Robert Pattinson dans les films. Après la réalisatrice Catherine Hardwicke qui avait mis en scène le premier Twilight et était partante pour l'adapter en film, ce sont deux acteurs de la saga qui ont dévoilé être pour un nouveau volet de la saga.

Ashley Greene (Alice) et Kellan Lutz (Emmett) veulent adapter Midnight Sun en film

Présents le week-end dernier à la Chicago Comic and Entertainment Expo, Ashley Greene et Kellan Lutz ont été interrogés sur un possible 6ème film Twilight et surprise, ils ne sont pas du tout contre ! L'ex-interprète d'Emmett Cullen qui a récemment annoncé son départ de la série Most Wanted Criminals a confié qu'il "adorait" ce roman. "J'adorerais le faire en film. Emmett a des dialogues tellement drôles dans celui-ci. C'est génial" a-t-il déclaré devant les fans de la saga. Et Ashley Greene alias Alice semble aussi partante puisqu'elle aurait demandé à l'acteur si elle pouvait elle aussi participer au projet s'il devenait réalité.

Bon, pas de quoi s'emballer puisqu'un nouveau film Twilight n'est - pour l'instant - pas d'actualité. Mais vu la mode des reboots et remakes qui sévit à Hollywood, rien n'est impossible. D'autant plus que l'univers pourrait aussi s'étendre avec une suite ou un prequel, centrés sur de nouveaux personnages ou sur des personnages secondaires. Ce sera prochainement le cas avec Hunger Games qui aura son prequel sur le Président Snow, basé sur le roman La ballade du serpent et de l'oiseau chanteur publié en 2020.