Midnight Sun : le cast original de Twilight réuni dans un nouveau film ? La réalisatrice vote pour

En 2008, Stephenie Meyer a commencé à travailler sur Midnight Sun, son nouveau roman de la saga Twilight raconté du point de vue d'Edward Cullen, mais sa motivation a été de courte durée lorsque les premières pages ont fuité sur le web : "je suis trop triste de ce qui est arrivé à Midnight Sun pour continuer à travailler dessus, alors je mets le projet sur pause pour un temps indéterminé", confiait-elle à l'époque. 12 ans plus tard, l'auteure a retrouvé l'inspiration !

"Ce serait amusant"

C'est d'ailleurs le 4 août 2020 que sortira le livre Midnight Sun : "certains d'entre vous attendent depuis si longtemps qu'il ne semblait pas juste de vous faire attendre davantage", a annoncé Stephenie Meyer. Une nouvelle qui a bien évidemment réjoui les fans. Aujourd'hui, ils se demandent si le roman sera adapté au cinéma, comme Twilight. Pour le moment, il est trop tôt pour le dire, mais la réalisatrice de Twilight - Chapitre 1 : Fascination ne serait pas contre à l'idée d'en faire un film.

Avec le casting original, Robert Pattinson, Kristen Stewart, Nikki Reed, Kellan Lutz, Anna Kendrick,Taylor Lautner et les autres ? "Ce serait amusant, ce serait fascinant", a confié Catherine Hardwicke à Entertainment Tonight avant d'expliquer : "Rob est Batman maintenant et Kristen a un million de beaux projets, qui sait ce qui se passerait." Encore faut-il que les deux principaux intéressés soient partants pour reprendre leur rôle d'Edward et Bella près de 10 ans après Twilight, chapitre V : Révélation.

Midnight Sun, un livre plus sombre que Twilight

Il n'y a donc pas de quoi s'emballer. En tout cas, Midnight Sun s'annonce plus sombre que Twilight, comme l'a avoué Stephenie Meyer sur son site : "cette histoire inoubliable racontée à travers les yeux d'Edward prend une tournure nouvelle et résolument sombre. La rencontre avec la belle et mystérieuse Bella est à la fois l'événement le plus intrigant et le plus dérangeant qu'il ait vécu dans sa longue vie de vampire. Au fur et à mesure que nous apprenons des détails fascinants sur le passé d'Edward et la complexité de ses pensées intérieures, nous comprenons pourquoi c'est la lutte décisive de sa vie."