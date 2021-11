Travis Scott : après le drame de l'Astroworld Festival, il va payer les funérailles des victimes

Ce vendredi 5 novembre 2021, la nouvelle édition de l'Astroworld Festival - cet événement musical organisé par Travis Scott à Houston au Texas (USA), a malheureusement tourné au drame. Alors que l'artiste se produisait sur scène au côté de Drake, un terrible mouvement de foule a subitement eu lieu parmi les spectateurs. Pour l'heure, les raisons de cet incident ne sont pas encore connues, mais le bilan est déjà lourd puisque 8 personnes ont perdu la vie, tandis que des centaines de blessés ont également été dénombrés, dont une dizaine dans un état préoccupant.

Travis Scott prêt à payer les funérailles des victimes

Face à ce drame qui a bouleversé les Etats-Unis et "dévasté" Travis Scott, le chanteur aurait donc pris une décision forte. Tandis que lui et son équipe sont aujourd'hui accusés par certaines personnes de ne pas avoir mesuré l'ampleur de la tragédie et d'avoir longuement ignoré les appels à l'aide, le chanteur serait désormais prêt à faire un geste envers les familles des victimes.

D'après TMZ, le compagnon de Kylie Jenner aurait décidé "de couvrir intégralement les frais funéraires, quel qu'ils soient, pour les familles endeuillées". Le média américain le précise, "L'argent sortira tout droit de sa poche et il n'y aura aucune question posée concernant les besoins de ces familles pour rendre hommage à leurs proches".

Un suivi psychologique mis en place

Mais ce n'est pas tout, l'interprète de Escape Plan devrait également s'associer à BetterHelp, qui n'est autre qu'un réseau de professionnels de la santé mentale. L'objectif ? Offrir un accompagnement psychologique à toutes les personnes présentes lors du concert qui, aujourd'hui, ressentiraient le besoin de parler à la suite de ce traumatisme. Il ne s'agirait que de sessions de thérapie virtuelles, mais en cas de besoin, les victimes pourraient demander un suivi plus important.

Un geste fort de la part de Travis Scott - qui a déjà mis en place le remboursement des billets du festival, qui ne devrait malheureusement pas faire retomber la colère des spectateurs. A ce jour, lui et Live Nation (organisateur de concerts) font déjà l'objet de nombreuses plaintes pour notamment des manquements dans la sécurité.