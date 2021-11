Kylie Jenner et Travis Scott "dévastés" après la tragédie d'Astroworld : "nous sommes brisés"

C'est une véritable tragédie qui s'est déroulée au concert du rappeur Travis Scott ce vendredi. Lors de son festival annuel Astroworld, le show à causé la mort de 8 personnes. Suivi par 43 millions de fans, le petit ami de Kylie Jenner ne s'est pas encore exprimé sur ses réseaux sociaux, à l'inverse de la benjamine de la famille Kardashian.

C'est en début de soirée que des premiers mouvements de foule ont blessé certains fans. "Vers 21h ou 21h15, la foule a commencé à se comprimer vers l'avant de la scène, ce qui a provoqué un mouvement de panique et a commencé à causer des blessures", a déclaré Samuel Peña, chef des pompiers de Houston, se souvenant des événements de la nuit.

"Les gens ont commencé à tomber et à perdre connaissance, et cela a créé une panique supplémentaire. Les gens se blessaient." A la fin de la soirée, il a confirmé la mort de huit personnes et "17 personnes avaient initialement été transportées dans des hôpitaux locaux à la suite de cet "événement chaotique", dont 11 étaient en arrêt cardiaque".

Kylie Jenner réagit à ce terrible événement

Sur son compte Instagram,la petite amie de Travis Scott, qui est enceinte de leur deuxième enfant, a tenu à s'exprimer. "Travis et moi sommes brisés et dévastés", a déclaré Kylie Jenner dans un message publié en story samedi soir. "Mes pensées et mes prières vont à tous ceux qui ont perdu la vie, ont été blessés ou ont été affectés de quelque manière que ce soit par les événements d'hier. Mais aussi à Travis, qui, je le sais, se soucie profondément de ses fans et de la communauté de Houston." La maman de la petite Stormi, donton ne connait pas encore le sexe de son deuxième enfant, a également tenu à préciser que lors du concert, les deux stars n'étaient pas informées de la tragique nouvelle.

"Je veux qu'il soit clair que nous n'étions pas au courant des décès jusqu'à ce que les nouvelles sortent après le spectacle, et dans aucun monde nous n'aurions continué à filmer ou à nous produire. J'adresse mes plus sincères condoléances à toutes les familles en ces temps difficiles et je prierai pour la guérison de tous ceux qui ont été touchés" finit elle par écrire toujours en story Instagram.