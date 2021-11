Travis Scott : au moins 8 morts lors de son concert à l'Astroworld festival

Depuis 2018, Travis Scott organise l'Astroworld Festival à Houston au Texas. Deux jours de festivités qui ont déjà accueilli de nombreux artistes comme Post Malone, Pharrell Williams, Migos et évidemment Travis Scott himself. Le chéri de Kylie Jenner avec qui il va bientôt avoir un 2ème enfant était la tête d'affiche de l'édition 2021 dont le lancement a été donné ce vendredi 5 novembre. Sauf que rien ne s'est passé comme prévu.

Un mouvement de foule cause la panique et fait de nombreux blessés

Alors que tout avait plutôt bien commencé, le show de Travis Scott a tourné au drame. C'est aux alentours de 21h15, alors que le rappeur se produisait sur scène, qu'un énorme mouvement de foule a eu lieu parmi les spectateurs venus assister à ce concert en plein air. Selon Samuel Peña, chef des pompiers de Houston qui sont intervenus sur les lieux du drame, les spectateurs ont été poussés en masse contre les barrières de sécurité, causant le chaos et blessant de nombreuses personnes. "Les gens ont commencé à tomber, sont devenus inconscients ce qui a causé de la panique" a expliqué le chef des pompiers.

Arrivés sur place, les secours ont dû intervenir auprès de nombreux blessés. Beaucoup étaient même en situation d'arrêt cardiaque. Selon les autorités, au moins 17 personnes ont été conduites à l'hôpital dont un enfant de 10 ans. 11 souffraient d'un arrêt cardiaque et plus de 300 personnes ont été secourues sur les lieux. Des images glaçantes circulant sur Twitter montrent l'intervention des pompiers en train de ranimer certaines victimes. Près de 50 000 personnes assistaient au show

Au moins 8 morts

Pour l'instant, la police fait état de 8 morts. Les causes exactes de ces huit décès n'ont pas été dévoilées pour le moment et l'avis d'un médecin légiste a été demandé. De plus, la police serait actuellement en train d'identifier les victimes. Un bilan qui pourrait s'alourdir puisque certaines victimes sont toujours hospitalisées.

Dans un premier temps, le concert n'a pas été interrompu puis, se rendant compte de l'ampleur du drame, les organisateurs ont prévenu le rappeur qui a quitté la scène. Le festival qui devait continuer ce samedi 6 novembre a été annulé. Travis Scott n'a pour l'instant pas réagi au drame.