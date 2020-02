TPMP People : Fanny Neguesha devient chroniqueuse, elle se confie sur la chirurgie esthétique

Qui est Fanny Neguesha, la nouvelle chroniqueuse de TPMP People ?

Alors qu'en début d'année 2020, Cyril Hanouna recevait Ayem Nour en tant que nouvelle chroniqueuse de TPMP sur C8, voilà encore une nouvelle tête pour l'émission. Ce vendredi 7 février 2020, Benjamin Castaldi a accueilli Fanny Neguesha pour sa première dans TPMP People. Mais qui est-elle ?

Ancienne mannequin, elle est devenue animatrice et a aussi participé en 2015 à la version italienne de Je suis une célébrité, sortez-moi de là. Fanny Neguesha a aussi sorti un single Evasion, en featuring avec le rappeur Mac Tyler, qui fait partie de la bande originale du film Pattaya réalisé par Franck Gastambide. Côté coeur, elle a été fiancée au footballeur Mario Balotelli (avec qui elle est séparée depuis 2014).

Elle se confie sur ses opérations de chirurgie esthétique

Pour la première de Fanny Neguesha dans TPMP People, le talk-show a diffusé des extraits du reportage Du selfie au bistouri : les jeunes accros à la chirurgie ?, tiré de l'émission Complément d'enquête sur France 2 qui a été diffusé ce jeudi 6 février 2020. Les téléspectateurs ont notamment pu y reconnaître Aurélie Dotremont.

Benjamin Castaldi a interrogé la nouvelle recrue du programme en lui demandant si comme la candidate de télé-réalité, elle avait succombé à la chirurgie esthétique. "Je pense que ça se voit" a lancé la WAG en riant, précisant avoir subi une augmentation mammaire et refait ses dents. "La bouche non, les oreilles non plus, juste la poitrine" pour ce qui concerne la chirurgie, les dents faisant partie des pratiques de la médecine esthétique.

Après avoir évoqué ses propres opérations, la chroniqueuse a expliqué à propos d'Aurélie Dotremont : "A la base, elle était très jolie cette jeune fille, mais je pense qu'avec le temps, les réseaux sociaux, la télé-réalité, elle s'est trouvée des problèmes qu'elle n'avait pas" et "ça devient maintenant une obsession pour elle et ce n'est plus quelque chose de naturel. Faut savoir avoir des limites".