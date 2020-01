Ayem Nour absente de TPMP depuis plusieurs jours : sera-t-elle bientôt de retour ?

A peine arrivée que déjà, Ayem Nour est donc absente de l'émission. Mais pourquoi cela fait-il plus de 2 semaines qu'elle n'est pas là ? D'après plusieurs internautes, ce serait à cause de sa relation pas toujours amicale avec Matthieu Delormeau, qui fait partie de l'équipe depuis bien plus longtemps. Pour d'autres, ce serait à cause des nombreuses critiques qu'elle a reçues et auxquelles elle avait répondu qu'il fallait lui laisser "faire ses preuves".

Va-t-elle revenir ?

Nos confrères de Télé Loisirs ont révélé : "Selon nos informations, Ayem Nour fait toujours partie des chroniqueurs du programme. Pour autant, aucune date précise n'a été donné quant à son éventuel retour". L'ex présentatrice du Mad Mag sur NRJ12 devrait donc bel et bien revenir dans TPMP, mais on ne sait pas encore quand. Ni celui que les fans surnomment "Baba", ni même la principale intéressée n'ont d'ailleurs donné d'indices sur son supposé retour.

Une version confirmée par Toutelatele qui a contacté H2O (la société de production de Cyril Hanouna). Selon eux, la star des réseaux devrait faire son come-back un jour et, non, la boîte de prod a assuré qu'elle n'était "pas fâchée avec Ayem Nour".