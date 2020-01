Ayem Nour de retour à la télé : elle devient chroniqueuse dans TPMP

Ayem Nour est de retour à la télévision ! Si l'ex-animatrice du Mad Mag est bien présente sur les réseaux sociaux, cela fait plus d'un an qu'elle n'est plus apparue sur le petit écran, depuis l'arrêt du Mad Mag sur NRJ12. Et pour cause, la maman d'Ayvin préférait se consacrer à son fils. Mais depuis cet été, celle qui a été révélée dans Secret Story 5 tease un mystérieux retour. "Maintenant que le milieu sait que mon petit est scolarisé et que je suis plus ouverte à la discussion, au sujet de reprendre la télé, y a des petites discussions qui se font, mais il n'y a rien qui est fait", confiait-elle.

Ayem Nour de retour à la télé

Si on l'attendait au cinéma ou encore aux commandes du Mad Mag à l'occasion de son retour, c'est finalement dans TPMP qu'elle revient ! Une nouvelle que Cyril Hanouna a annoncé ce lundi 6 janvier 2020 lors du retour de TPMP, s'inspirant de Mask Singer. C'est en effet cachée sous un costume de chouette qu'Ayem Nour a fait ses premiers pas en tant que chroniqueuse, avant de débuter réellement son nouveau job ce mardi soir.

L'ex-animatrice du Mad Mag devient chroniqueuse ans TPMP !

Une annonce surprenante, alors qu'elle avouait se cacher suite à sa dernière apparition télévisée dans TPMP People, qui ne s'était "pas très bien passée". Pour rappel, Ayem Nour avait pétait un plomb contre Sébastien Valiela en direct concernant les rumeurs avec Benalla, qu'elle avait qualifié de "diffamation". Reste à voir comment les retrouvailles avec Matthieu Delormeau vont se passer...