Ayem répond aux critiques pour son arrivée dans TPMP : "Laissez-moi faire mes preuves"

Pour son retour sur C8 en ce début 2020, TPMP frappe fort. Et pour cause, on a appris ce lundi soir qu'une nouvelle chroniqueuse rejoint l'équipe : Ayem Nour. Absente depuis plus d'un an sur le petit écran, la maman d'Ayvin a décidé de faire son retour dans l'émission de Cyril Hanouna.

Pourquoi Cyril Hanouna a décidé de recruter Ayem Nour

Un choix surprenant que l'animateur de C8 a expliqué ce mardi 7 janvier 2020 : "Je vais vous dire pourquoi j'ai choisi Ayem. Je pense que c'est un profil qui n'existait pas autour de la table et, moi, la principale qualité que je demande à un chroniqueur, c'est d'être gentil et d'être sympathique, et surtout d'avoir un très bon fond. Ici, on peut dire ce qu'on veut, mais il n'y a que des gentils autour de la table. Je ne veux que des gens qui soient là pour s'amuser".

Il a expliqué pourquoi il avait décidé de recruter l'ancienne animatrice de NRJ12 : "C'est pour ça que j'ai choisi Ayem parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent et c'est quelqu'un qui a un très bon fond et qui est une belle personne. Je me suis dit qu'avec ça, elle pouvait bien s'intégrer dans l'équipe et c'est un nouveau profil".

Ayem répond aux critiques sur son arrivée dans TPMP

Une décision qui n'a pas fait l'unanimité et qui a suscité plusieurs critiques, auxquelles Ayem Nour a réagi : "J'ai lu des choses sur Twitter qui sont à l'opposé de choses que j'ai pu lire sur Instagram. Sur Instagram, j'ai lu pleins de beaux messages. Pour ceux qui m'ont envoyé de mauvais messages, je ne peux pas faire l'unanimité et je ne prétends pas faire l'unanimité". L'ancienne candidate de Secret Story a répondu aux haters : "Je comprends qu'on puisse avoir des a priori sur moi, je n'ai aucun souci là-dessus, c'est normal. Après, je trouve très dur cette déferlante de haine qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux sans même avoir laissé la chance à la personne de pouvoir faire ses preuves. Laissez-moi faire mes preuves et après on jugera".