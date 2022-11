"Je me demande comment je me suis pas encore suicidée" : Ayem Nour au plus mal, elle réagit aux accusations de kidnapping sur son fils

"Je me demande comment je me suis pas encore suicidée"

Une épreuve qu'elle vit logiquement extrêmement mal, "C'est très compliqué", la faute notamment à un sentiment d'impuissance constant. Après avoir rappelé, "Les lois ici ne sont pas les mêmes", Ayem a révélé que son ex-mari serait quasiment intouchable sur place, "C'est quelqu'un de très important financièrement. Il me fait énormément de chantage avec ça en me disant constamment : 'je suis un homme de pouvoir, j'ai une armée d'avocats, j'ai beaucoup d'argent, tu ne feras pas le poids, je vais t'enlever l'enfant...' (...) J'ai un enfant qui est Français, je suis Française, l'enfant vit en France depuis six ans. J'ai des décisions de justice [en sa faveur], monsieur a fait appel mais j'ai quand même eu la garde. Là, il détient le passeport de mon enfant illégalement. (...) J'ai peur pour la suite parce que je sais que c'est un homme procédurier qui a énormément de moyens et de contacts."

Aussi, alors même que cette situation n'aurait selon elle jamais dû exister, "Il a porté plainte pour enlèvement d'enfant, mais il n'y a aucun enlèvement puisque j'ai la garde", Ayem s'avoue fatiguée et apeurée pour elle et la suite des événements, "J'ai peur évidemment parce que, même si j'arrive à rentrer en France avec mon fils, il ne cessera... Ca fait 5 ans que ça dure, les procédures, et qu'il me fait des menaces, du chantage."

"C'est de la pression psychologique et du harcèlement psychologique. D'ailleurs, je me demande même comment je me suis pas encore suicidée avec tout ce qu'il me fait depuis des années, a-t-elle ajouté, bouleversée. Je n'en peux plus ! (...) Je suis épuisée. Je n'ai pas besoin de la peine et de la pitié. Je voudrais juste qu'on me laisse rentrer tranquillement avec mon fils..."