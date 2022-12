"Je voulais rentrer à la maison" : Ayem dévoile un message bouleversant de son fils, coincé au Maroc à cause de son père

Actuellement en guerre contre Vincent Miclet, son ex-mari, Ayem révèle aujourd'hui que son fils Ayvin est désormais une victime collatérale de cette rupture compliquée. En cause ? Prêt à tout pour garder son enfant auprès de lui au Maroc, alors même que l'ex-star de télé-réalité en a la garde, l'homme d'affaires refuserait de lui rendre son passeport, le bloquant ainsi dans le pays et l'empêchant de rentrer en France.

Le fils d'Ayem veut rentrer en France

Une situation devenue invivable pour Ayem Nour qui confessait récemment auprès de Cyril Hanouna, "je me demande même comment je me suis pas encore suicidée avec tout ce qu'il me fait depuis des années", et qui commencerait à avoir de sérieuses conséquences sur l'état psychologique du jeune garçon. C'est en tout cas ce que la chroniqueuse de TPMP a tenté de démontrer ce week-end sur Instagram.

Ce samedi 10 décembre 2022, la jeune femme a en effet utilisé son compte afin d'y poster une courte vidéo dans laquelle on peut entendre Ayvin se lamenter d'être privé de retrouvailles avec ses proches : "Moi je voulais rentrer à la maison et aller à l'école. Ils me manquent." Une déclaration bouleversante qui a ému de nombreux internautes si l'on se fie aux commentaires, et qui fait dire à Ayem en légende, "L'espoir de son enfant fait vivre". Malheureusement, la détresse évidente de son fils ne devrait pas faire accélérer pour autant la résolution d'un tel conflit.