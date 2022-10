"Elle m'a traitée de 'sal*pe' à l'antenne" : Ayem Nour règle ses comptes avec une ancienne chroniqueuse de TPMP

Ayem Nour qui avait été attaquée d'emblée à son retour dans TPMP a réglé ses comptes avec une ancienne chroniqueuse de TPMP. Ce samedi 22 octobre 2022, dans TPMP People sur C8, Matthieu Delormeau a demandé aux chroniqueurs : "Quelle est la personnalité la plus odieuse que vous ayez rencontrée ?". Et l'ex-candidate de Secret Story 5 et ex-animatrice du Mad Mag a évoqué Enora Malagré.

Enora Malagré qui a un nouveau projet avec "Baba", alias Cyril Hanouna, a récemment avoué lors d'une interview avec Amélie Marzouk dans son podcast Miroirs : "Tu as un moment où tu prends un peu le melon, parce que d'un coup tout le monde te reconnaît et t'aime pour pas grand-chose". Et Ayem Nour a confirmé : "Enora Malagré, et j'apprécie son humilité et sa transparence, parce qu'il fut un temps, elle était odieuse, insupportable, et je sais qu'elle va me tacler derrière après mes propos. Mais elle a été odieuse, insupportable, insultante".

"A tel point qu'à un moment donné on a eu même des clashs interposés car elle avait pris une espèce de position, de pouvoir dans l'émission, elle avait une place très importante, elle était devenue odieuse, vraiment, oui elle avait pris le melon" a ajouté Ayem qui serait de nouveau en couple (avec un homme connu). Et quand Matthieu Delormeau a tenté de défendre son amie Enora Malagré, la chroniqueuse a assuré : "Si, si, odieuse. Moi elle m'a traitée de 'sal*pe' à l'antenne Matthieu". Donc "j'apprécie ce mea culpa", d'autant qu'Enora aurait été "odieuse", "comme j'ai pu l'être moi aussi à un moment donné" a précisé Ayem.

Ayem se souvient aussi d'une actrice française qui "a refusé" qu'elle soit à côté d'elle sur les photos d'un red carpet

Autre célébrité qui aurait été horrible avec Ayem Nour ? L'actrice française Anne Parillaud, notamment connue pour son rôle de Nikita dans le film éponyme de Luc Besson, qui lui avait valu un César de la meilleure actrice. "J'étais au Festival Plurielles (à Compiègne, ndlr) que j'animais. Et Anne Parillaud a refusé que j'apparaisse à coté d'elle pour le photo-call" a expliqué l'influenceuse, "Elle a fait une demande particulière pour que je ne sois pas à coté d'elle sur les photos", "ça reste quand même indélicat, on reste des êtres humains. On a tous le droit de se respecter d'être humain à être humain. Ça a été quand même un peu déplacé".