"Tu vis de quoi maintenant ? De ton divorce ?" Ayem Nour attaquée d'emblée pour son retour dans TPMP

Après un passage éclair en tant que chroniqueuse dans TPMP, Ayem Nour a fait son grand come-back ce samedi 3 septembre 2022 dans TPMP People... Et on peut dire qu'on a connu des accueils plus chaleureux ! Dès sa présentation, l'ancienne animatrice du Mad Mag d'NRJ12 n'a pas été épargnée. Après avoir raconté sa surprise lorsqu'il a appris qu'elle serait autour de la table, Matthieu Delormeau lui lance direct : "Tu dis tout et tu fais du Ayem, ou tu ne restes pas là parce que je veux la vérité".

Ayem passe un véritable interrogatoire

"T'as disparu depuis des années, tu vis où maintenant ?", demande ensuite celui qui a eu des vacances très hot. "Tu n'as pas pris de mes nouvelles", constate Ayem, avant de répondre : "Je vis dans le Sud. Je me suis retirée de Paris et je me suis un petit peu isolée dans le Sud, parce que j'en avais besoin". "Tu vis avec qui ?", interroge encore l'animateur. "Avec mon fils", révèle la chroniqueuse.

"Tu étais mariée avec un monsieur qui avait un peu d'argent, tu as divorcé", continue Matthieu, tandis que l'ancienne candidate de Secret Story le coupe, un peu agacée : "J'étais mariée avec un monsieur tout court".

"C'est l'argent de mon fils"

"J'ai une question toute bête, de quoi tu vis ?", insiste celui qui s'est clashé violemment avec Gilles Verdez. "J'avais beaucoup de collaborations il fut un temps, j'ai écrit un livre, j'ai gagné de l'argent avec ça (...) Et puis on va pas se mentir, j'avais aussi un peu d'argent de côté", a-t-elle expliqué. "Et puis une petite pension alimentaire et tout ça et la vie va très bien", coupe encore l'animateur.

Visiblement, cette remarque ne plait pas à Ayem qui tient à préciser : "Cette pension alimentaire est pour mon fils Matthieu, puisque tu veux des détails". "C'est l'argent de mon fils", conclut-elle.

Heureusement, Ayem a pris toutes ces interrogations avec humour et l'émission a pu continuer tranquillement.