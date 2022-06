La télé-réalité en crise ? Magali Berdah confirme des salaires en chute libre : "On gagne moins"

Si Cyril Hanouna a pris des vacances, TPMP continue chaque jour dans TPMP même l'été, animée par Benjamin Castaldi. Ce mardi 28 juin, les chroniqueurs évoquaient les salaires des stars de la télévision dont celui des candidats de télé-réalité. Et ça tombe bien puisque Magali Berdah était au tour de la table ! En avril dernier, Cyril Hanouna avait dévoilé le top des candidats les mieux payés avec en haut du classement Nabilla Benattia et ses 350 000 euros par mois, selon l'animateur.

"Il y a peut-être 10-15 qui gagnent beaucoup"

Évoquant le sujet épineux des salaires des stars du petit écran, Magali Berdah a d'abord commencé par défendre les influenceurs qui gagnent beaucoup d'argent grâce notamment aux placements de produits. "Ils peuvent ramener beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent à des marques. Ils font travailler beaucoup de gens, ça fait développer des entreprises. Tout le monde travaille pour gagner de l'argent, il ne faut pas être hypocrite, il faut dire la vérité. Bien évidemment ça a rapporté de l'argent." a-t-elle d'abord rappelé.

Mais selon elle, les gros salaires ne sont pas si fréquents que ça. "Sur 500 ou 1000 candidats, il y a peut-être 10-15 qui gagnent beaucoup. Et tant mieux pour eux ! Et puis c'est éphémère, il y a peut-être un top 5 où ça va rester pendant des années." déclare la célèbre agent.

Pourquoi les salaires sont en baisse

Magali Berdah l'affirme quand même, les salaires des stars de télé-réalité ont baissé depuis quelques temps. Pourquoi ? Car les influenceurs et leurs agents font désormais des choix sur les entreprises qu'ils représentent pour éviter les arnaques. "C'est un nouveau métier et il faut le professionnaliser. Quand on a démarré là-dedans, on ne savait pas. (...) On a appris de nos erreurs pour faire quelque chose de plus joli, on fait beaucoup plus de choix restrictifs pour faire du travail de meilleure qualité, vendre des meilleurs sites et ne pas faire n'importe quoi." a-t-elle confié avant d'ajouter : "Aujourd'hui, forcément on gagne moins d'argent car on dit non à pleins de choses et tant mieux car on travaille sur le long terme, on fait du qualitatif, on protège les gens qui nous suivent et ça fait un tri naturel des influenceurs qui veulent bien comprendre que le travail, c'est sur des années à venir et pas que sur un an pour prendre et prendre."

