Top Chef : Mohamed Cheikh, David Gallienne, Camille Delcroix... que deviennent les anciens gagnants ?

Jean Imbert (saison 3)

En plus de ses participations à des émissions, Jean Imbert a ouvert plusieurs restaurants en France mais pas seulement. En France, il est le propriétaire des Bols de Jean (deux établissement à Paris), de Mamie par Jean Imbert (anciennement l'Acajou). A l'étranger, il gère le Swann, ouvert à Miami avec Pharrell Williams et David Grutman, et Encore à New York. Depuis mai 2022, il est à la tête des cuisines du Plaza Athénée où il a reçu les candidats de Top Chef 2022.