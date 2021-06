Top Chef 2021 : M6 et Philippe Etchebest vous demandent de ne PAS regarder la finale

Qui sera le gagnant de Top Chef 2021 et succèdera à David Gallienne qui avait remporté le concours en 2020 ? C'est ce mercredi 9 juin que ça se joue avec la finale opposant Sarah Mainguy de la brigade de Paul Pairet et Mohamed Cheikh de la brigade de Hélène Darroze. Mais le vrai événement pour tous les fans de la gastronomie, c'est la réouverture des restaurants. Après les terrasses, ils peuvent désormais servir en salles avec une jauge de 50% et jusqu'à 23h puisque le couvre-feu est repoussé. Une étape importante pour toute la profession.

Philippe Etchebest encourage les fans de Top Chef à ne pas regarder la finale

Depuis le début de la crise, Philippe Etchebest est engagé pour les restaurants et restaurateurs dont il a, en quelque sorte, été le porte-parole. Le chef étoilé et meilleur ouvrier de France avait d'ailleurs décidé de ne pas ouvrir son restaurant bordelais, Le quatrième mur, lors de l'ouverture des terrasses le 19 mai dernier mais d'attendre la réouverture partielle des salles. Le grand jour est donc arrivé. Et il coïncide avec la grande finale de Top Chef 2021 ! Mais pour Philippe Etchebest, le choix est fait : invité d'Apolline de Malherbe sur RMC Découverte, le chef a encouragé les fans de l'émission à ne pas la regarder en live, pour aller au restaurant à la place. "J'ai envie de dire allez au restaurant ! C'est une priorité, et vous regarderez Top Chef sur 6Play." a-t-il déclaré.

M6 soutient les chefs et tous les restaurateurs

Une initiative que valide M6 qui diffuse le concours culinaire. Comme Philippe Etchebest, la chaîne a incité les téléspectateurs à ne pas regarder l'émission en direct, pour soutenir les restaurateurs. "Philippe Etchebest, Michel Sarran, Hélène Darroze et Paul Pairet s'étant beaucoup impliqués pour leurs collègues et confrères durant toute la crise de la Covid, il nous a semblé important d'appuyer leur combat et de les accompagner pour ce jour important pour tous les restaurateurs" déclare la chaîne dans un communiqué.