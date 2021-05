Philippe Etchebest (Top Chef 2021) n'a pas rouvert la terrasse de son restaurant, il s'explique

Philippe Etchebest ne rouvrira pas la terrasse de son restaurant, il explique les raisons de ce choix

Ce mercredi 19 mai 2021 à partir de 21h05, place à un nouvel épisode de Top Chef 2021 sur M6. Mais ce 19 mai marque aussi la réouverture des terrasses des restaurants, des commerces "non essentiels", des cinémas, des théâtres ou encore des musées, ainsi que le couvre-feu qui est décalé de 19h à 21h. Seulement voilà, Philippe Etchebest, qui fait partie du jury de Top Chef 2021 avec Hélène Darroze, Michel Sarran et Paul Pairet, ne veut pas rouvrir la terrasse de son restaurant étoilé du Quatrième Mur à Bordeaux. Le chef a en effet révélé au JDD (Journal du Dimanche) : "Je serai dans mon restaurant. Je vais même aller montrer ma tête à la vente à emporter", mais il ne compte pas rouvrir sa terrasse.

Pourquoi cette décision ? "Imaginez-vous rouvrir une grosse machine, refaire une carte, faire revenir tout le personnel mais finalement devoir tout annuler et jeter de la marchandise parce qu'il pleut ? Impossible" a répondu Philippe Etchebest. Le juré de Top Chef 2021 a ajouté : "Et puis tout le monde n'est pas concerné : à peine 40 % des restaurateurs en France ont une terrasse". "La jauge de 50% imposée aux terrasses ne veut rien dire, c'est flou. Rouvrir avec 1,50 mètre entre les tables, ce serait plus précis" a-t-il précisé, "Ça fait plus d'un an qu'on est tous pendus aux lèvres des membres du gouvernement. On a vu qu'entre les annonces à la télé et la sortie du décret officiel il y avait toujours un paragraphe en plus, non prévu".

Philippe Etchebest préfère rouvrir son établissement le 9 juin 2021, date à laquelle est prévue la réouverture des cafés et des restaurants, avec le couvre-feu décalé à 23h. "J'attends surtout le 9 juin pour la grande ouverture des portes. Là on sera vraiment heureux" a-t-il en effet indiqué, "Je continue la vente à emporter, et si les gens veulent s'asseoir, ma terrasse sera ouverte mais sans service. Je préfère attendre le 9 juin de pouvoir ouvrir à l'intérieur".

Le juré de Top Chef 2021 réagit à son image télé



En plus de Top Chef, il est aussi la star de l'émission Cauchemar en cuisine, également sur M6. Des programmes culinaires qu'il a marqué par sa forte personnalité. Une image qui peut paraître dure, et à laquelle le chef avait réagi ce jeudi 13 mai 2021, lors de son passage dans C à vous sur France 5. La chroniqueuse Émilie Tran Nguyen lui avait en effet fait remarquer en riant : "On n'a pas envie d'être dans les cuisines avec vous !". "Mais pourquoi ? Mais arrêtez de dire ça, ce n'est pas vrai !" a-t-il rétorqué, avant de se défendre : "On m'a collé une étiquette. On s'est arrêté à la première image que j'ai renvoyé à un moment donné à la télévision".

"Une journaliste m'a dit : 'On a l'impression que vous avez changé. On vous voit un peu plus proche des candidats'. Mais je n'ai pas changé, je suis toujours le même, vous êtes en train de comprendre qui je suis ! Vous vous êtes arrêtés à une première étiquette, et puis là, vous comprenez qu'il n'y a pas que ça non plus" avait-il aussi déclaré, "Je vais vous dire un truc : je ne crie jamais dans mes cuisines. Un regard suffit !".