Top Chef 2020 : Martin Feragus et Mory Sacko réagissent au fiasco de la guerre des restos

Après "Qui peut battre Philippe Etchebest" et "La Boîte noire", c'est une autre épreuve culte de Top Chef qui était diffusée cette semaine sur M6. Les six candidats encore en lice se sont affrontés lors de la guerre des restos pour laquelle les équipes étaient divisées. Le resto de Diego Allary et David Gallienne sur le thème de l'art n'a pas plu au critique François-Régis Gaudry qui a, seul, décidé de l'ouverture ou non des restaurants. Adrien Cachot et Mallory Gabsi ont fait un carton plein sur le thème de la frite alors que Martin Feragus et Mory Sacko se sont ratés en beauté.

Une guerre des restos catastrophique pour Martin et Mory

Pour leur restaurant nommé Hunter Gatherer, Martin et Mory avaient misé sur une ambiance jungle urbaine. Séduit sur le papier, François-Régis Gaudry a très vite déchanté. En plus d'une attente très longue, Martin qui s'occupait de la cuisine avec Gratien, venu prêter main forte à l'équipe après son élimination, s'est planté sur les cuissons avec une viande servie presque crue. Mais l'entrée et le dessert n'ont pas non plus redonné le sourire aux quatre jurés ainsi qu'aux critiques présents pour la dégustation. Résultat ? Pour la première fois de l'histoire de Top Chef, le duo a récolté 0 votes sur 15.

Martin et Mory réagissent

Après ce fiasco, les deux candidats ont réagi. Sur Instagram Stories, le candidat de l'équipe de Philippe Etchebest, qui a ensuite été coup de coeur sur la dernière chance, a évoqué cette épreuve très compliquée. "Cette épreuve de la guerre des restos était et restera la plus douloureuse qu'il m'ait été donné de vivre." a écrit Martin qui a quand même pu compter sur le soutien des internautes. "Vous m'avez témoigné plus de soutien que je ne pouvais en espérer. Heureusement que vous êtes tous là ! Alors un immense merci" a-t-il écrit.