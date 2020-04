Mory Sacko (Top Chef 2020) éliminé : les twittos ne s'en remettent pas

Beaucoup de fans de Top Chef 2020 pleurent le départ de Mory

Alors que grâce au confinement Philippe Etchebest a pu regarder Top Chef pour la première fois, un nouveau candidat de Top Chef 2020 a été éliminé ce mercredi 29 avril 2020 sur M6. Il s'agit de Mory Sacko. Lui qui faisait partie de la brigade de Paul Pairet, le chef qui a remplacé Jean-François Piège, a ainsi dû quitter le programme animé par Stéphane Rotenberg. C'est lors de cet épisode spécial la guerre des restos, où les brigades de Philippe Etchebest, Hélène Darroze, Michel Sarran et Paul Pairet s'affrontent en conditions réelles que Mory a dû rendre son tablier.

Il faisait équipe avec Martin face aux duos David et Diego et Mallory et Adrien. Mory et Martin ont choisi un restaurant italien rustique dans lequel ils ont tenté de recréer un monde apocalyptique façon jungle urbaine. Au menu, ils ont aussi choisi la carte de la nature : "pêche, chasse et cueillette". Mais François-Régis Gaudry, qui devait faire un choix parmi les restaurants de la guerre des restos, n'a pas été convaincu.

Mory s'est donc retrouvé en dernière chance (comme pratiquement chaque semaine) avec Martin, face à Diego et David. Et là encore, le candidat n'a pas réussi à faire un plat (autour du maïs) suffisamment apprécié par les chefs. Il a donc été éliminé de l'aventure. Un départ qui a attristé de nombreux twittos. Sur Twitter, les internautes sont plusieurs à avouer ne pas s'en remettre.