Tom Ellis tourne la page Lucifer, le comédien au casting d'une nouvelle série d'aventure

C'est officiel, Lucifer fait partie de l'histoire ancienne. Quelques mois après la diffusion du dernier épisode de la saison 6 et alors que certains fans espèrent toujours voir l'histoire se poursuivre, notamment à l'aide d'un film, Tom Ellis - l'interprète de ce diable emblématique, vient finalement de passer à autre chose.

Un nouveau projet pour Tom Ellis

Selon les informations de TVLine, le comédien s'est en effet engagé sur Washington Black, la prochaine série événement d'Hulu composée de 9 épisodes qui sera également portée et produite par Sterling K. Brown (This Is Us). Cette nouvelle fiction - qui sera adaptée du roman éponyme écrit par Esi Edugyan, suivra les aventures de George Washington Black, surnommé Wash, un jeune garçon de 11 ans forcé au travail dans un champ de canne à sucre sur l'île de la Barbade et qui verra sa vie prendre une tournure inattendue à la suite d'une rencontre très importante.

Quel sera le rôle de Tom Ellis dans ce projet ? Il y incarnera Christopher Wilde dit Titch, un inventeur steampunk excentrique qui, derrière un enthousiasme enfantin, cachera une certaine vulnérabilité profonde. Devant les menaces qui pèseront sur sa famille, il décidera alors de s'offrir une incroyable aventure à travers les airs en ballon dirigeable et de se faire accompagner de Wash en qui il décèlera certains talents. De quoi le plonger dans un rôle de mentor et lui imposer celui de figure paternelle, une chose nouvelle à laquelle il n'a jamais été préparé, la faute à l'absence de son propre père.

Avec Washington Black et le voyage de Titch et Watch, préparez-vous à en prendre plein les yeux via une multitude de décors aussi magnifiques et riches qu'impressionnants (l'aventure passera du pôle Nord à Londres, en passant par la Nouvelle-Écosse et Amsterdam), mais également à faire face à une sacré dose d'émotion qui ne devrait pas vous laisser indifférent à mesure que ce duo grandira et se découvrira.