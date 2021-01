Tom Ellis (Lucifer) : sa femme raconte leur improbable rencontre qui a failli ne jamais avoir lieu

"Et puis un jour, des années plus tard... Cette même fille m'a invitée à une fête où j'ai rencontré une AUTRE personne avec laquelle je suis devenue amie. Un an plus tard, ce deuxième ami m'a dit qu'il voulait m'arranger un rendez-vous avec un de ses amis qui était en ville pour un tournage" a déclaré Meaghan Oppenheimer. Et cette fois-ci par contre, c'était bien Tom Ellis que son ami voulait qu'elle rencontre. Sauf qu'à l'époque, elle a refusé de faire le date avec la star de Lucifer : "J'ai trouvé des excuses pour ne pas y aller parce que je voulais me concentrer sur mon travail - et aussi parce que j'étais, franchement, fatiguée des hommes".

"En une semaine, nous vivions pratiquement ensemble"

Heureusement, c'est par hasard qu'elle va quand même finir par rencontrer l'acteur qui a fait une pause sur Twitter. "Quelques semaines plus tard, je suis allée dîner avec une amie et, par pure coïncidence, mon ami était assis de l'autre côté du restaurant avec le type avec lequel il avait essayé de me caser. Le type m'a donc demandée de prendre un verre avec eux" a-t-elle ainsi indiqué.