Tom Ellis, Kevin Alejandro... avec qui les stars de Lucifer sont-elles en couple ?

Tom Ellis

Dans Lucifer, on attend depuis 5 saisons que Lucifer se mette en couple avec Chloe Decker. Dans la vie, Tom Ellis et Lauren German sont simplement de très bons amis. Il faut dire que l'interprète du diable est très heureux en amour. En couple depuis 2015 avec Meaghan Oppenheimer qui est scénariste, Tom Ellis s'est marié avec sa chérie en juin 2019. L'acteur ne manque d'ailleurs pas de défendre son épouse, régulièrement attaquée et harcelée par des "fans" de Lucifer sur les réseaux sociaux. Tom Ellis est également papa de trois filles : Nora née en 2005 de sa relation avec Estelle Morgan ainsi que de Florence Elsie née en 2008 et Marnie May née en 2012 de son mariage avec Tamzon Outhwait (ils ont divorcé en 2013). Ses deux enfants vivent en Angleterre alors que le britannique a dû poser ses valises à Los Angeles pour le tournage de Lucifer.