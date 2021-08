Tom Daley : le champion olympique tricote en pleine compétition... pour la bonne cause !

Les Jeux Olympiques de Tokyo se poursuivent au Japon et la France et les athlètes français nous ont déjà offert de beaux moments avec 24 médailles dont 6 en or. Mais les moments les plus insolites peuvent aussi arriver en marge des compétitions. Comme par exemple avec le plongeur Tom Daley.

Le 26 juillet, le sportif a gagné la médaille d'or du plongeon synchronisé à 10m avec Matty Lee et a ému tout le monde. "Je suis incroyablement fier de dire que je suis un homme gay et un champion olympique. Quand j'étais jeune, je ne pensais pas pouvoir réussir quoique ce soit à cause de la personne que je suis. Être champion olympique aujourd'hui montre qu'on peut tout faire" a confié le plongeur qui a fait son coming-out en 2013 et est marié au producteur Dustin Lance Black. Alors que son épreuve de la compétition est terminée, Tom Daley n'hésite pas à soutenir ses compatriotes britanniques. Et son apparition dans les tribunes ce week-end a surpris (et ému) les internautes.

Tom Daley tricote pendant les JO

Les images ont fait le tour du web : en pleine compétition, Tom Daley a été aperçu tricotant dans les tribunes. Le sportif assistait à une épreuve de nage ce dimanche 1er août quand il a été photographié avec ses aiguilles. Une chose complètement insolite et improbable ? Pas si vous suivez de près l'actualité du sportif. En effet, le plongeur a un compte Instagram dédié à ses oeuvres en tricot et en crochet : Made with love by Tom Daley.

Dans une vidéo postée après sa victoire, Tom Daley a confié que c'est sa passion pour le tricot qui l'a aidé à gérer le stress avant les Jeux. "L'une des choses qui m'a permis de rester sain d'esprit pendant tout ce processus, c'est mon amour pour le tricot et le crochet et tous les travaux d'aiguilles" a-t-il expliqué. Si vous vous posiez la question, Tom Daley réalisait un manteau pour chien sur les photos à voir dans notre diaporama.