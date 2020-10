Tintin : un nouveau film en préparation... par le réalisateur des Bronzés

Tintin devrait enfin faire son grand retour au cinéma avec un nouveau film. Malheureusement, il ne devrait pas s'agir de la suite tant attendue du film d'animation Les Aventures de Tintin: Le Secret de La Licorne de Steven Spielberg sorti en 2011, mais d'un tout nouveau projet français.

Un nouveau film Tintin made in France

Au détour d'un entretien accordé à Var Matin, Patrice Leconte - célèbre réalisateur des comédies cultes Les Bronzés 1, 2 et 3 ou de films plus ambitieux comme Ridicule et Les Spécialistes, a révélé s'être vu confier une nouvelle adaptation d'un des tomes les plus célèbres d'Hergé.

"Un jeune producteur est en train de dealer avec les États-Unis les droits des Bijoux de la Castafiore" a-t-il ainsi confié, avant d'ajouter, "Il m'a confié le projet et je trouve ça formidable! Paramount France est collé au plafond de bonheur."

Un projet de stars

Cependant, là où ce projet pourrait faire grincer quelques dents parmi les fans, c'est dans son ambition créative. Ainsi, plutôt que d'offrir un véritable hommage à la bande-dessinée et nous offrir une aventure passionnante du plus célèbre des reporters, ce nouveau film devrait principalement servir de prétexte à faire marrer le monde du cinéma français.

Patrice Leconte l'a en effet confessé, cette adaptation pourrait beaucoup emprunter aux récents films Astérix, "Le projet est entre autres d'imaginer que le moindre petit rôle est tenu par quelqu'un de connu. On a notre Castafiore et Haddock".

Aucun nom n'a encore filtré, mais on peut déjà regretter de voir que ce film - qui n'est pas encore officiellement lancé, "ça coince un peu pour une histoire de droits avec Paramount et tout ça, mais ça va se débloquer", pourrait ne pas tenter le pari d'un projet plus sérieux à l'image de l'excellent travail réalisé par Steven Spielberg.