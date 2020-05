Astérix et Obélix : le tournage du nouveau film de Guillaume Canet reporté à mars 2021

Mauvaise nouvelle pour les fans d'Astérix : il va falloir se montrer patient pour découvrir Astérix et Obélix : l'empire du milieu, le nouveau film porté par Guillaume Canet et Gilles Lellouche. Alors que le tournage a été interrompu en février à cause de la crise sanitaire du coronavirus et devait reprendre en septembre, il a finalement été reporté à mars 2021...