Timothée Chalamet : découvrez quelle grande star de la musique il pourrait jouer au cinéma

Le film, intitulé Going Electric, suivra la vie de Bob Dylan de ses débuts jusqu'à la célébrité. Il sera réalisé par James Mangold, qui a récemment mis en scène le film Le Mans 66, mais a aussi réalisé Walk the Line, biopic sur Johnny Cash avec Joaquin Phoenix et Reese Witherspoon (qui avait gagné l'Oscar de la meilleure actrice pour son interprétation). Aucun autre détail sur le projet n'est disponible pour le moment.

Une chose est sûre : 2020 sera une année chargée pour Timothée Chalamet : il sera bientôt à l'affiche de l'adaptation de Dune avec Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Zendaya ou encore Jason Momoa. Il est également annoncé au casting de The French Dispatch, le nouveau film de Wes Anderson.