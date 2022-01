Tiffany et Raphaël Pépin de nouveau en couple ? Rumeurs après un date au resto

Raphaël Pépin en interview pour PRBK : est-il sur le point de se remettre en couple avec Tiffany ?

Et si tout n'était pas terminé entre Tiffany et Raphaël Pépin ? En novembre 2021, l'ex-candidate de Koh Lanta a confirmé leur rupture et démenti les rumeurs d'infidélité. Mais les deux ex vus dans La Bataille des couples 3 ne seraient pas à l'abri d'un retour de flamme : ils se seraient revus en toute discrétion (mais pas assez pour échapper aux blogueurs spécialisés dans la télé-réalité). Sont-ils de nouveau en couple ?

Raphaël Pépin et Tiffany se seraient revus selon Shayara TV