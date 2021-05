Thomas (Les Vacances des Anges 4) vexé par une remarque d'Inès : un gros clash éclate (EXCLU VIDEO)

Après avoir tenté de se mettre en couple avec Inès Sberro, Allan Guedj a jeté son dévolu sur Emma Keitmann avec qui il a réussi à conclure cette fois-ci. Leur relation fait d'ailleurs beaucoup parler dans Les Vacances des Anges 4 et crée pas mal d'embrouilles avec Maissane, l'ex du cousin de Kevin Guedj. Pendant ce temps, Inès se rapproche de plus en plus de Thomas. Le Marseillais n'est pas non plus insensible à son charme, mais contrairement à lui, la candidate ne semble ressentir que de l'amitié.

Thomas VS Inès

Elle ne manque d'ailleurs pas de lui faire comprendre avec quelques remarques maladroites. Thomas n'a par exemple pas apprécié qu'Inès lui reproche de trop parler et qu'elle le surnomme "la pipelette". L'ex-candidate des Marseillais VS Le reste du monde 5 n'y voyait aucune méchanceté dans ses propos, mais le pote de Sarah Fraisou a quand même été piqué. Résultat ? Un gros clash éclate entre les deux participants aux Vacances des Anges 4. Un gros clash teasé dans un extrait exclu à découvrir dans notre diaporama. Vous allez voir que c'est grave tendu entre Thomas et Inès. Rien ne va plus !