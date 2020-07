This is Us saison 3 : dans les coulisses de l'épisode sur le passé de Jack au Vietnam

On le connaît en tant que père et en tant que mari, mais qui était Jack (Milo Ventimiglia) avant sa rencontre avec Rebecca (Mandy Moore) ? This is Us lève le voile sur le passé du personnage. On le sait, Jack a fait partie de l'armée et a un frère, mort au combat. La saison 3 qui continue tous les jeudis sur M6 va explorer cette période encore floue de la vie du patriarche Pearson avec des surprises à la clé. Et ça commence avec l'épisode 4, intitulé Vietnam, centré uniquement sur Jack. Dans cet inédit, on découvre que le frère de Jack, Nicky, a été tiré au sort pour participer à la guerre du Vietnam. Inquiet pour son frère, Jack va rejoindre l'armée pour le retrouver et l'aider à faire face à cette épreuve.

Qui joue Nicky ?

Pour incarner Nicky Pearson, This is Us a recruté Michael Angarano. Âgé de 32 ans, l'acteur américain joue au cinéma et à la télévision depuis ses 11 ans. On a pu le voir récemment dans la série The Knick et dans I'm Dying Up Here. Côté vie privée, il a été en couple durant quatre ans avec Kristen Stewart avant que celle-ci ne rencontre Robert Pattinson sur le tournage de Twilight. Michael Angarano joue Nicky dans plusieurs épisodes de la saison 3 de This is Us.