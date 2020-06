The Walking Dead : Khary Payton (Ezekiel) fait une belle déclaration à son fils transgenre

Alors que les tweets jugés transphobes de J.K. Rowling et l'indignation de Daniel Radcliffe, Emma Watson et Eddie Redmayne résonnent encore, Khary Payton a décidé de présenter son fils Karter, 11 ans, transgenre. L'acteur qui interprète Ezekiel dans la série The Walking Dead a partagé une photo de son fils sur Instagram : "Voici mon enfant. L'un des individus les plus heureux et les mieux équilibrés que j'ai jamais connus. Mon fils, Karter. Karter avec un K parce que ça lui rappelait mon nom. Il l'a choisi. Vous voyez, il est né fille mais s'est toujours identifié comme un garçon."

"il n'y a rien de plus beau que de voir son enfant ressentir la joie d'explorer ce que signifie être fidèle à soi-même"

Il explique que ce post est son idée : "Il pensait que ce serait cool si je l'annonçais sur les réseaux sociaux. Je lui ai dit qu'il y aurait tellement de soutiens mais aussi beaucoup de connards qui seraient durs. Il m'a dit "Oui, je sais qu'il y a des trolls, papa. Je peux supporter les trolls." Même s'il doit affronter les critiques, il peut compter sur le soutien de son père, fier de lui : "Mec, il n'y a rien de plus beau que de voir son enfant ressentir la joie d'explorer ce que signifie être fidèle à soi-même. C'est son voyage, et je suis là pour lui. J'espère que vous aurez l'opportunité de ressentir l'amour insatiable que je ressens à cet instant".

Pas plus tard que le week-end dernier, c'est sa femme Stacy qui a elle aussi exprimé toute sa fierté et tout son amour pour son fils : "C'est un garçon. Un garçon intelligent, drôle, courageux, adorable et magnifique. Karter a tellement confiance en qui il est et j'ai été ravie de faire savoir à tout le monde qu'il vit enfin comme son vrai lui. En tant que garçon. En tant que mon fils. En tant que Karter. Je suis incroyablement fière de lui et je me sens bénie chaque jour d'être sa maman".