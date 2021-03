The Resident saison 3 : comment les scénaristes ont décidé quel personnage allait mourir

Les médecins de l'hôpital Chastain reprennent du service sur TF1. Après la fin de Doc, qui reviendra bien pour une saison 2, c'est donc la série américaine The Resident qui fait son retour avec sa 3ème saison, diffusée aux Etats-Unis entre septembre 2019 et avril 2020. Au programme ? Un nouveau médecin mais aussi une intrigue déchirante pour Nic.

Et le mort est...

Comme le laissait présager la fin de la saison 2 de The Resident, Nic (Emily VanCamp) a bien perdu un membre de sa famille dans l'épisode 1 de la saison 3 et il s'agit de... Jessie (Julianna Guill). Addict, elle avait dû subir une greffe de rein, donné par leur père Kyle (Corbin Bernsen) à la fin de la saison 2, mais l'opération ne s'était pas bien déroulée. Lors de la dernière scène du final de la deuxième saison, Nick et Kyle étaient en danger et c'est finalement la jeune soeur de l'infirmière qui est morte.

Une victime choisie par un vote

Une décision qui n'a pas été facile pour l'équipe de la série. Mais comment ont-ils décidé qui de Kyle ou de Jessie allait mourir ? Ça peut être surprenant mais Amy Holden Jones, co-créatrice de la série médicale, a dévoilé que les producteurs et scénaristes avaient décidé... en votant. "L'identité du mort a été une discussion et tout le monde a voté pour la même personne, sauf moi" a-t-elle confié à Hollywood Life.

Au final, s'ils ont décidé de faire mourir Jessie, c'est car cela donnait plusieurs opportunités intéressantes pour l'évolution de Nic, ajoute le producteur Todd Harthan dans une interview donnée à TVInsider. "Nous avons aimé l'idée de ce nouveau monde pour Nic si on enlevait sa soeur de cette relation compliquée avec leur père. Jessie se retrouvait toujours entre eux. Même si elle avait beaucoup de problèmes, elle était toujours là pour les aider à renouer et sa mort ouvre un chemin compliqué pour Nic et Kyle" avait-il confié après la diffusion de l'épisode 1 de la saison 3 de The Resident à la télévision américaine.

Pas de nouvelle rupture à venir pour Conrad et Nic

Cette mort tragique ne devrait en tout cas par avoir de conséquence sur le couple Nic/Conrad (Matt Czuchry). "Cela n'aurait pas d'effet négatif sur leur relation. Ils sont de nouveau ensemble et c'est comme ça qu'on les voit. Cependant, si un partenaire fait face à des épreuves, cela va affecter l'autre et c'est ce qui va se passer pour Nic et Conrad." avait confié la co-créatrice. On peut souffler !