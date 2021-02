Doc saison 2 : une suite est en production, le Covid-19 au coeur des nouveaux épisodes

Une suite pour Doc ?

La saison 1 de Doc, nouvelle série à succès de TF1, prend fin ce mercredi 24 février 2021. Heureusement, on vous rassure tout de suite, Andrea Fanti (Luca Argentero) et son équipe ne sont pas près de quitter nos écrans. Et pour cause, c'est désormais officiel, une saison 2 est actuellement en cours d'écriture.

Une bonne nouvelle ? Oui, mais également frustrante. Et pour cause, la faute à l'épidémie de Covid-19 qui frappe le monde entier depuis plus d'un an maintenant, la production est retardée. Récemment interrogé par Le Parisien sur le début du tournage, Luca Argentero a confessé, "[Ce sera] au printemps, on espère. Mais on n'a aucune visibilité". Autant dire qu'avec de tels délais, il faudra possiblement attendre 2022 pour découvrir les nouveaux épisodes en France.

Le Covid-19 sera présent

En parlant de ce virus, comme c'est déjà le cas dans de nombreuses séries américaines, la suite de Doc y fera logiquement allusion. A l'occasion d'une interview accordée à world-today-news cette fois-ci, l'interprète d'Andrea Fanti a confessé qu'il était important pour la série de traiter de ce problème, alors même que l'Italie - pays où se déroule l'histoire, est fortement impactée, "Ne pas parler de ce virus serait comme fuir nos responsabilités et nous ne ferions pas honneur au travail des médecins et à ce qu'ils ont traversé durant cette urgence mondiale".

Autant dire que si vous comptiez sur la série pour vous changer les idées, c'est raté !