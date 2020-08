The Rain saison 3 : 3 raisons de regarder la fin

Après Dark et 13 Reasons Why, c'est au tour de The Rain de dévoiler son dernier chapitre. Après deux saisons explosives et riches en rebondissements, la série danoise de Netflix fait ses adieux avec la saison 3, dispo en intégralité sur la plateforme. Au programme ? Encore plus de problèmes, un affrontement entre Rasmus et Simone, l'arrivée de nouveaux personnages, la lutte contre le virus et de l'action. Les plus grands fans de The Rain vont forcément regarder la dernière saison, mais si vous êtes encore réticents, PRBK vous donne 3 bonnes raisons de la mater.

1. Parce que c'est la fin

Honnêtement, si vous avez vu les deux premières saisons de The Rain, ça serait dommage de ne pas aller jusqu'au bout. Vous avez forcément envie d'obtenir des réponses et de connaître la fin de la série avec Lucas Lynggaard Tønnesen et Alba August.

On a eu la chance de la voir en avance et on n'a pas été déçu : elle s'enchaîne plutôt bien avec la saison 2 et nous offre encore plus de surprises, dont le retour de Sarah (Clara Rosager) qu'on avait un petit peu oublié. On ne vous dira bien évidemment pas lesquelles pour ne pas vous spoiler, mais elles valent le coup. Le rythme choisit pour cette saison 3 nous tient aussi parfaitement en haleine, vous n'avez pas vraiment le temps de vous ennuyer surtout qu'elle ne compte que 6 épisodes.

2. Rasmus VS Simone

Alors que Simone et son frère Rasmus sont soudés depuis le début de l'apocalypse, ils ont commencé à prendre des chemins différents à la fin de la saison 2. Les scénaristes ont décidé de suivre cette piste et d'intensifier les mésententes entre les deux personnages. Vous allez d'ailleurs découvrir un Rasmus plus affirmé avec une âme de leader et moins à l'écoute de sa frangine

Un peu de changement ça ne fait pas de mal et l'affrontement entre Simone et Rasmus modifie complètement les règles du jeu, une bonne chose qui permettra aux spectateurs de ne pas s'ennuyer. Cet écart entre le frère et la soeur montre bien l'évolution de la série depuis la première saison, ce qui n'est pas toujours le cas pour les autres séries.

3. Pour les nouveaux personnages

Pour terminer en beauté, la saison 3 de The Rain accueille des nouveaux personnages, Luna et Daniel, joué par Rex Leonard vu dans le film Danois, Ninna. Leur arrivée renouvelle complètement la série, ce qui fait du bien. Par contre, les avis risquent d'être mitigés au sujet de Daniel. On ne vous dira pas pourquoi, mais l'ado va chambouler quelques éléments de l'histoire déjà bien installés. Pour en découvrir plus, il vous suffit de regarder l'ultime saison de la série Netflix.