The Punisher : une saison 3 envisagée ? Jon Bernthal croit au retour de la série

Depuis les débuts de sa carrière, Jon Bernthal s'est retrouvé sur de beaux projets, que ce soit avec les séries The Pacific et The Walking Dead, ou les films Le Loup de Wall Street, Mr Wolff, Le Mans 66... Pourtant, c'est une autre fiction à laquelle le comédien est fortement attaché : The Punisher.

Jon Bernthal toujours lié au Punisher

L'ex-série Marvel de Netflix dans laquelle il incarnait Frank Castle, cet anti-héros aussi intense que badass, a peut-être été annulée l'an passé à la fin de sa saison 2 par la plateforme, mais Jon Bernthal n'a visiblement toujours pas envie de tourner la page. Présent dans l'émission Geek House Show, l'acteur a au contraire confié son envie d'une saison 3.

"Vous savez, il y a toujours de l'espoir. C'est incroyablement touchant de voir à quel point les gens ont répondu à cette version de Frank et je ne peux même pas vous dire combien ça me touche" a-t-il notamment confié. Puis, il l'a précisé, "Frank signifie tellement pour moi. Il est dans mon sang, dans mes os".

La qualité avant tout

De fait, Jon Bernthal a tenu à l'assurer, s'il est le premier à rêver de nouveaux épisodes, il n'acceptera pas de revenir aussi facilement, "L'important n'est pas de le faire, mais de bien le faire et de trouver une idée que les fans méritent !" Ce qui compte avant tout pour lui aujourd'hui, c'est donc de faire honneur au personnage, mais également aux fans qu'il souhaite remercier pour leur soutien, "Frank est toujours en moi. Et si on a un jour le go pour revenir, je serai prêt et je m'assurerai de tout faire pour que ce soit fait de la meilleure des façons, ou autrement on ne fera rien". Une révélation plutôt rassurante.

Malheureusement, n'espérez pas voir un tel projet de sitôt. L'interprète du Punisher l'a également rappelé, il n'est aux commandes de rien. Pire, depuis l'annulation de la série par Netflix, son avenir est dans le flou le plus total, "Toutes ces décisions sont prises dans des salles où je n'ai pas ma place."

On a plus qu'à croiser les doigts.