The Promised Neverland : première bande-annonce rassurante pour le film en live-action

C'est désormais une tradition au Japon, quand un manga cartonne et que son anime est un succès, l'histoire a toujours le droit à une adaptation en live-action (Death Note, L'Attaque des Titans, Fullmetal Alchemist...) Aussi, c'est sans surprise que l'on apprend que The Promised Neverland aura le droit à un film cet hiver au Japon. Et le résultat devrait être convaincant.