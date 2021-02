The Mandalorian saison 3 : des fans lancent une pétition pour sauver Gina Carano, virée par Disney

Gina Carano virée de The Mandalorian...

Dans un communiqué publié le 11 février dernier, Lucasfilm annonçait le licenciement de Gina Carano - l'interprète de Cara Dune, de la série The Mandalorian, dont une saison 3 est attendue sur Disney+, "Gina Carano n'est désormais plus employée par Lucasfilm et il n'y a aucun projet à venir avec elle. Ses messages sur ses réseaux sociaux qui dénigrent des personnes en fonction de leurs identités culturelles et religieuses sont odieux et inacceptables".

Ces derniers mois, la comédienne s'était en effet illustrée par des messages ou partages bien loin des valeurs véhiculées par Disney, à travers lesquels elle se moquait ouvertement des codes de la communauté LGBTQIA+, se montrait complotiste envers les élections américaines, critiquait les gestes barrières mis en place pour lutter contre la Covid-19 ou minimisait le rôle des Nazis sur le traitement réservé aux Juifs et en comparant tout ça à la situation des Conservateurs aux USA.

Une partie des fans en colère

Un licenciement qui a donc été accueilli avec soulagement de la part d'une partie des fans qui n'attendaient que ça, mais qui a également créé la polémique. Et pour cause, une autre partie du public s'est de son côté mobilisée auprès de Gina Carano afin de la soutenir et réclamer son retour dans la série Star Wars.

Comme c'est désormais devenu une habitude quand une décision ne va pas dans le sens des spectateurs, une pétition en sa faveur a donc été lancée en ligne. Signée par près de 40 000 personnes à l'heure où cet article est écrit, celle-ci met en avant le problème lié à la "cancel culture" qui tenterait de censurer toutes les voix qui n'iraient pas dans le sens attendu.

"Virer des célébrités vis-à-vis de leurs opinions politiques est une chose qui arrive trop souvent et, encore une fois, Hollywood s'en prend à une conservatrice" s'emporte notamment l'auteur de la pétition, qui ne nie pas la teneur problématique des messages incriminés, mais qui assure, "ses tweets n'étaient pas faits avec l'intention d'inciter à la violence ou d'exprimer de la discrimination ou de la haine envers un groupe particulier". Frustré par la situation, il invite les dirigeants à revoir leur position, "Pourquoi ne pouvez-vous pas laisser la politique de côté ? L'interprétation de Cara par Gina Carano est un plaisir à regarder. The Mandalorian ne sera plus la même chose sans elle. (...) Virer, ce n'est pas la justice".

Gina Carano pas vraiment censurée...

A ce jour, il y a très peu de chance qu'une telle pétition aboutisse à un changement d'avis de la part de Lucasfilm. Néanmoins, parler de "cancel culture" au sujet de Gina Carano est également exagéré. En l'espace de quelques jours, suite à cette affaire, l'actrice a en effet vu les compteurs de ses réseaux sociaux exploser avec près de 150 000 nouveaux abonnés sur Instagram, mais également sur Twitter.

Mais ce n'est pas tout, Gina Carano - qui a ses soutiens aux USA, a déjà été engagée sur un nouveau projet de film. Autant dire que sa voix n'est clairement pas près d'être mise sous silence. Elle l'a d'ailleurs confié dans un communiqué provocateur, "Je commence tout juste à utiliser ma voix qui est désormais plus libre que jamais et j'espère que ça inspirera d'autres personnes à en faire de même. Ils ne peuvent pas nous censurer, nous ne les laisserons pas faire !"