The Last Kingdom saison 4 : l'un des fils d'Uhtred absent, un producteur s'explique

Voilà pourquoi Osbert n'est pas dans la saison 4

Alors qu'Alexander Dreymon (Uhtred) a réagi à la mort d'un des personnages phares dans la saison 4 de The Last Kingdom, beaucoup d'internautes s'étaient aussi posés des questions sur Osbert. Qui ça ? Mais si, souvenez-vous, c'est le nom du fils cadet d'Uhtred. Il est né dans la saison 3 de la série dispo sur Netflix. C'est même lors de son accouchement que Gisela était décédée. Alors que la femme du héros était morte en donnant naissance à leur enfant, ce dernier est complètement absent de la saison 4. Mais où est-il passé ? Est-il finalement mort sans qu'on le sache ? A-t-il été oublié par les scénaristes ? Non, rien de tout ça.

Nigel Marchant, l'un des producteurs de The Last Kingdom a révélé la véritable raison de cette absence à Radio Times. "Nous n'avions que 10 épisodes, ce qui limite le nombre d'heures à notre disposition et le nombre d'intrigues" a-t-il avoué, donc "nous avons donc dû prendre des décisions au sujet des personnages que nous voulions vraiment utiliser et qui faisaient avancer l'histoire".

"Nous avions décidé d'introduire les deux enfants d'Uhtred" a-t-il indiqué en parlant des deux aînés d'Osbert, "Aelfwynn et Aethelstan se retrouvaient également pris au coeur de l'action. Et je pense que [la présence d'Osbert] aurait été en trop". C'est donc par manque de temps pour les intrigues déjà longues et complexes que la production a décidé de carrément zapper le troisième enfant d'Uhtred.

Mais il pourrait revenir dans la saison 5 de The Last Kingdom

Conscient que cela ait pu choquer plusieurs fans du show Netflix, Nigel Marchant a précisé : "Nous n'aimons pas nous éloigner trop des romans, nous voulons en conserver les personnages et l'essence, mais parfois certains éléments ne fonctionnent tout simplement pas".

Et alors que PRBK a dévoilé 5 théories pour la saison 5, celui qui fait partie des producteurs de The Last Kingdom a avoué qu'Osbert pourrait bien se trouver dans cette saison 5. En effet, son absence dans la saison 4 "ne signifie pas pour autant qu'on ne le verra pas à l'avenir" a-t-il lancé. Reste à savoir qui pourra incarner le plus jeune fils du personnage principal, puisque d'ici là il devrait avoir l'âge d'un ado, voire d'un adulte.