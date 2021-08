The Kissing Booth 3 : Elle et Lee ont-ils failli être en couple ? Le réalisateur répond

Elle Evans (Joey King) et Lee Flynn (Joel Courtney) auraient-ils pu finir ensemble ?

The Kissing Booth 3 est toujours dans le top 10 Netflix. Les fans ont pu retrouver Elle Evans (Joey King), Noah Flynn (Jacob Elordi), Lee Flynn (Joel Courtney) ou encore Marco (Taylor Zakhar Perez). Après la fin de The Kissing Booth 3, les acteurs ont raconté comment ils voyaient la suite pour leurs personnages. Mais Elle, qui était tiraillée entre Noah et Marco, a-t-il failli être en couple avec Lee ? Elle et Lee sont BFF depuis l'enfance, mais les scénaristes ont-ils pensé à les mettre ensemble à un moment donné ? Vince Marcello, scénariste et réalisateur, a répondu à Hollywood Life.

"C'est probablement l'une des premières choses sur lesquelles Beth Reekles, l'auteur des livres originaux, et moi nous sommes entendus" a déclaré Vince Marcello, "Elle était une fan des films du style de John Hughes. En le lisant, j'ai pu constater qu'une partie de son ADN s'y trouvait. J'ai grandi avec ces films, bien sûr. Lorsque nous avons discuté, j'ai dit : 'Je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'aimerais me rapprocher d'une des choses avec lesquelles j'ai grandi, probablement à cause de la façon dont j'ai grandi. Un ami proche que j'ai eu était une fille. Je ne pense pas que Lee et Elle devraient finir ensemble'". "Et elle a dit, 'Oh mon dieu, oui. Merci de dire ça. Je ne veux pas faire ça'" a-t-il ajouté.

"Nous l'avons rapidement écartée parce que nous avions l'impression que c'était quelque chose d'exagéré"

Donc ils n'a jamais été question de mettre Elle et Lee en couple. Dès le début de The Kissing Booth les meilleurs amis devaient rester uniquement BFF. "Nous avons eu une conversation et nous l'avons rapidement écartée parce que nous avions l'impression que c'était quelque chose d'exagéré" a expliqué le réalisateur. "Nous avons fait de petites choses en cours de route pour vous faire espérer ou souhaiter cela. C'était intentionnel et mis en place pour créer un sentiment de... 'Oh, est-ce que ça va se passer comme ça ?'" a-t-il précisé. Donc l'amitié entre Elle et Lee qui se transformerait en amour, "nous en avons parlé et nous savions que nous ne voulions pas".