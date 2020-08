The Kissing Booth 2 : aviez-vous remarqué cette erreur dans le film ?

Après plus de deux ans d'attente, on a ENFIN pu découvrir The Kissing Booth 2 sur Netflix. La quasi-totalité du casting du premier volet était de retour (à part Jessica Sutton qui a été remplacée dans le rôle de Mia) et d'autres ont fait leur arrivée au casting. Parmi les nouveaux, on retrouve Taylor Zakhar Perez qui incarne Marco. Nouveau au lycée, il va se rapprocher de Elle (Joey King) et faire concurrence à Noah (Jacob Elordi). Car Marco est tout simplement parfait : beau et sexy, très bon danseur mais aussi chanteur. Et peut-être aussi un peu magicien.

Une guitare apparaît de nulle part

Vers le milieu de The Kissing Booth 2, Marco et Elle s'entraînent pour la compétition de danse puis finissent par faire un tour dans une grande roue. Un moment romantique qui se termine à la plage... où Marco sort sa guitare pour pousser la chansonnette. Sauf que cette guitare apparaît complètement de nulle part ! Eh oui, dans les scènes précédentes, Marco ne porte pas l'instrument ni même un sac. La scène en question qui a lieu à 1h07 de film n'a pas échappé aux internautes les plus attentifs :