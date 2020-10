The Haunting of Bly Manor : Victoria Pedretti et Amelia Eve répondent à une théorie sur la fin

Deux ans après The Haunting of Hill House, Mike Flanagan a dévoilé la saison 2 de sa série d'anthologie, The Haunting of Bly Manor, sur Netflix. Victoria Pedretti (vue aussi dans le rôle de Love dans la saison 2 de You) incarne Dani Clayton qui va débarquer au manoir de Bly pour s'occuper de deux enfants, Miles et Flora.

Quelle fin pour The Haunting of Bly Manor ?

Dans le dernier épisode de The Haunting of Bly Manor, on découvrait que, pour sauver Flora d'une mort certaine, Dani invitait Viola (le fantôme sans visage) à prendre possession de son corps. Par la suite, Dani et Jamie quittaient la propriété pour vivre ensemble. Mais 5 ans plus tard, Dani était hantée par le reflet de Viola. Après avoir été violente avec Jamie sans s'en rendre compte, elle revenait à Bly Manor et se noyait volontairement dans le lac, prenant la place de Viola. Dans le futur, on découvrait que la narratrice (jouée par Carla Gugino) était en fait Jamie et qu'elle assistait au mariage de Flora. Dans la dernière scène, elle faisait couler un bain, laissait la porte de sa chambre d'hôtel ouverte et s'endormait dans un fauteuil. Une main se posait alors sur son épaule. Une fin différente de la nouvelle dont elle est inspirée.