The Half of It : la bande-annonce de la nouvelle comédie romantique teen de Netflix

Pas le temps de s'ennuyer, même en confinement, quand on a Netflix ! Après la saison 4 de La Casa de Papel, la plateforme vient de mettre en ligne la version française de The Circle Game. Côté films, on est aussi gâtés avec La plateforme ou 7. Koğuştaki Mucize et ce n'est pas fini. Le 1er mai, on pourra découvrir un tout nouveau film original dans la lignée de A tous les garçons que j'ai aimés.

Cyrano de Bergerac reinventé dans The Half of It

Dans The Half of It, on suit une histoire à la Cyrano de Bergerac. Intello et introvertie, Ellie Chu (Leah Lewis) a trouvé le moyen de se faire de l'argent de poche : faire payer ses camarades pour faire leurs devoirs. Une situation qui ne la rend pas plus populaire pour autant. Paul (Daniel Diemer) va lui demander son aide pour écrire des lettres d'amour à Aster (Alexxis Lemire). Une amitié va naître entre eux mais Paul ne se doute pas qu'Ellie a elle aussi des sentiment pour Aster...

Dans une interview donnée à Entertainment Weekly, Leah Lewis (vue dans la série Nancy Drew) a expliqué avoir été très rapidement emballée par le film. "Quand j'ai lu le script, je me souviens d'avoir dit à mon agent et mes proches : 'Si je ne suis pas Ellie Chu, je vais être très en colère. Je vais pleurer si je ne fais pas partie de ce projet incroyable'." confie l'actrice qui prévient : "Ce n'est pas uniquement un film qui parle d'amour mais d'Ellie qui va découvrir qui elle est".

The Half of It sera dispo le 1er mai sur Netflix.