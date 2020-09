The Flash saison 7 : surprise, un personnage culte bientôt de retour

On peut souffler, le terrible événement Crisis on Infinite Earths a été moins tragique que l'on pouvait le craindre avec l'un des héros du Arrowverse. Malgré une absence remarquée (et inquiétante) du personnage durant et après ce crossover, Jay Garrick serait finalement toujours en vie. Mieux, le Flash de Earth-3 (planète qui n'existe désormais plus) serait même de nouveaux dans les plans des créateurs.

Jay Garrick bientôt de retour

John Wesley Shipp - son interprète, l'a révélé auprès de Den of Geek, "Je sais que Jay Garrick doit revenir dans la série The Flash. (...) Eric Wallace (le showrunner) m'a dit qu'il voulait me parler de quelques idées qu'il a pour le futur de Jay Garrick." Une révélation plutôt cool au regard du passif du personnage dans la série, même si ce retour pourrait être long à se mettre en place.

"Quand ils avaient prévu ça, l'histoire était censée être avancée" a rappelé l'acteur. "Or, ils n'ont pas pu mettre en scène la fin de la saison 6 à cause du Covid, donc ils doivent désormais régler certaines choses." A cet effet, Jay Garrick n'est donc pas encore la priorité des scénaristes.

Un retour à la hauteur ?

Par ailleurs, ne comptez pas sur John Wesley Shipp pour teaser quoi que ce soit concernant ce futur retour. Tout ce qu'il a accepté de sous-entendre, c'est que l'apparition de Jay ne se fera pas à travers des flashbacks ou autres visions puisque, selon lui, son personnage et sa femme sont réellement vivants, "On sait que Joan et Jay vivent maintenant sur Earth Prime".

Dans tous les cas, rassurez-vous, le meilleur est forcément à venir. Il l'a ensuite ajouté, les créateurs de The Flash ne savent pas être décevants, "On va voir ce qu'ils ont imaginé. Mon expérience avec cette équipe, c'est qu'elle vous donne toutes les raisons d'avoir confiance au fait que ce qu'elle imagine sera forcément intéressant et vous donnera envie d'y participer."